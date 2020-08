FOTO – Lazaro esulta assieme gli ex compagni: “Bravi ragazzi!”

Valentino Lazaro è ancora di proprietà dell’Inter, e stasera ha guardato gli ex compagni battere il Bayer Leverkusen. Ecco la gioia dell’esterno austriaco per l’approdo in semifinale di Europa League dei nerazzurri, dopo il fischio finale.

EMPATIA – Valentino Lazaro si sente ancora un giocatore dell’Inter, nonostante abbia trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Newcastle United. Infatti, opo l’arrivo a Milano nella scorsa estate, l’ex Hertha Berlino è andato in prestito in Inghilterra. Per lui solo 11 presenze con la maglia dell’Inter, in cui non è mai riuscito a impressionare. Ora il prestito ai bianconeri del nord inglese è terminato: tradotto, vacanze anticipate per lui. Ora l’esterno austriaco non può indossare la maglia nerazzurra in questa Europa League, ma il suo tifo non manca. E stasera ha assistito alla dominante vittoria per 2-1 sul Bayer Leverkusen. Essendo il quarto di finale in gara secca, questa vittoria vale l’approdo in semifinale per gli uomini di Antonio Conte. In attesa di conoscere il suo futuro (probabile la cessione), Lazaro veste virtualmente i colori dell’Inter, ed esulta per la vittoria contro i tedeschi. Al fischio finale, si lascia andare all’esultanza sui social: “Bravi ragazzi! @inter ⚫️🔵👏🏽“.