FOTO – Lautaro Martinez torna nel suo posto: «Ciao!»

Le vacanze di Lautaro Martinez, come raccontato più volte nel corso della giornata e durante il weekend, sono finite. Il capitano dell’Inter è di nuovo a Milano ma non solo: è a casa.

IL RIENTRO – Per Lautaro Martinez il ricongiungimento con il mondo Inter è diventato realtà. Con un paio di giorni d’anticipo rispetto alla tabella di marcia stilata con Simone Inzaghi durante la Copa América, il capitano ha fatto rientro a Milano dalle vacanze. Domani sarà di nuovo ad Appiano Gentile, per riiniziare gli allenamenti. Avrà undici giorni di tempo per farsi trovare in forma in vista di Genoa-Inter, la prima giornata di Serie A dove non ci saranno con grande probabilità i compagni di reparto Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, infortunati.

Lautaro Martinez rivede Milano e l’Inter: la foto

LO SCATTO – Il ritorno di Lautaro Martinez a Milano era noto da diverse ore, ma ora lo certifica anche lui. Stasera, su Instagram, ha postato una foto che lo ritrae nella piscina di casa sua, quella davanti al Meazza. “Ciao!!”, il breve messaggio con un saluto e l’emoji di una casa. Quella in cui è rientrato dopo oltre due mesi in giro per il mondo, ricchi di soddisfazioni visto che con l’Argentina ha vinto la Copa América. Ora c’è da capire quanto tempo gli ci vorrà per essere a disposizione: da escludere che possa giocare l’amichevole mercoledì contro l’Al-Hilal a Monza. Più facile che Lautaro Martinez debutti a livello stagionale domenica a Stamford Bridge contro il Chelsea.