FOTO – Lautaro Martinez suona la carica dopo Inter-Fiorentina

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez non ha posto la sua firma in Inter-Fiorentina, dopo il gol al Cagliari di domenica. Tuttavia, ha propiziato il vantaggio di Candreva, portando confusione nella retroguardia viola. Ecco la gioia dell’argentino dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia.

GRINTA – Inter-Fiorentina è decisa dalle reti di due centrocampisti, Antonio Candreva e Nicolò Barella. Anche Lautaro Martinez avrebbe trovato il gol, grazie ad un passaggio filtrante del nuovo compagno Christian Eriksen: ma il Toro è stato fermato in fuorigioco. Prestazione tuttavia ottima dell’argentino, che applica il solito dinamismo che lo rende difficile da gestire per le difese avversarie. Nel primo quarto d’ora del secondo tempo è andato vicino al raddoppio due volte. Prima svirgola col mancino un bel filtrante di Barella; poi viene murato sulla corsa da un difensore, che smorza in angolo un tiro potenzialmente insidioso. Una prova di cuore, grinta e carattere, quasi a volersi redimere dopo il finale con il Cagliari: il rosso ottenuto da Lautaro Martinez lo porterà a saltare anche il derby del 9 febbraio. Ma non è il momento di pensarci adesso: c’è una qualificazione in semifinale di Coppa Italia da festeggiare. Esaustivo il messaggio dell’argentino: “Vamoooosss !!! Semifinal. 🙅‍♂️💪 #ForzaInter @inter”.