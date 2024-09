Lautaro Martinez suona la carica: «Ora pensiamo al campionato!»

L’Inter ha pareggiato contro il Manchester City all’Etihad Stadium con il risultato di 0-0 e lo ha fatto nonostante le numerose sorprese di formazione. Tra queste Lautaro Martinez, che su Instagram ha pubblicato un post.

CARICA – L’Inter non si vuole assolutamente fermare con la mente alla Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto uno 0-0 importantissimo contro il Manchester City, superando la sfida più difficile del mini-campionato con un punto in trasferta all’Etihad Stadium. I nerazzurri hanno fatto tutto questo anche grazie alle seconde linee, che hanno risposto positivamente alla chiamata dell’allenatore. Tra coloro che sono rimasti in panchina c’è stato soprattutto Lautaro Martinez.

L’argentino ha giocato una buona mezz’ora ed ha recuperato le energie per il derby di domenica. Infatti Lautaro Martinez ha scritto su Instagram: «Grande prestazione di tutta la squadra. Ora voltare pagina e tornare a pensare al campionato. Grazie tifosi per seguirci sempre e ovunque». Il risultato di Champions League potrebbe far sentire la squadra già arrivata ed è proprio il rischio che deve evitare di correre Inzaghi. Questi giorni precedenti al Milan saranno fondamentali per ritrovare concentrazione e tornare agli impegni di Serie A con la stessa fame vista in Europa. Il derby sarà decisivo già a settembre.