FOTO – Lautaro Martinez sorridente e voglioso di spazzare le critiche

Lautaro Martinez, salvo ribaltoni dell’ultimo minuto, partirà titolare anche nella sfida di questa sera contro la Polonia. El Toro, nonostante le prime due partite incolore, cerca la svolta

VOGLIOSO – Lautaro Martinez, nonostante le prime due partite del Mondiale non siano andate secondo le previsioni più rosee, non ha perso il suo entusiasmo. Il numero 22 dell’Albiceleste scenderà in campo anche questa sera contro la Polonia, con l’obiettivo di scacciare le critiche e dimostrare di meritare il posto da titolare. Su Instagram, l’attaccante dell’Inter ha pubblicato delle foto in cui sembra piuttosto tranquillo e pronto ad allontanare le critiche.

Ecco la foto pubblicata dall’attaccante dell’Argentina sul proprio profilo Instagram.