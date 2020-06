FOTO – Lautaro Martinez si sblocca: gol-vittoria con dedica speciale

Lautaro Martinez si sblocca, e contro la Sampdoria sigla la rete del raddoppio, decisiva per il 2-1. Torna a segnare quasi 5 mesi dopo l’ultima volta (Inter-Cagliari del 26 gennaio scorso). Un gol che scaccia molte negatività, e permette all’argentino una dedica speciale.

GIOIA TRIPLA – Il gol di Lautaro Martinez contro la Sampdoria porta con sé tre motivi di gioia per l’argentino. Il numero 10 dell’Inter torna in rete diverso tempo l’ultima volta, a gennaio scorso contro il Cagliari. Una rete tanto facile da realizzare, quanto pesante, per i vari significati intrinsechi. Grazie anche ad una (nuova) prova di sostanza, l’argentino scaccia via tutte le critiche ricevute dopo la prestazione opaca contro il Napoli in Coppa Italia. E inoltre sigla un gol che si rivela decisivo nel 2-1 finale, regalando all’Inter qui tre punti ritenuti obbligatori da Antonio Conte per ripartire in Serie A col piede giusto. Gol segnato, oltretutto, a San Siro, dove spesso aveva mancato di timbrare quest’anno. Inoltre, la rete permette a Lautaro Martinez di festeggiare come si deve la festa del papà. Nei social, l’argentino pubblica la foto mostrando nuovamente la dedica fatta vedere durante l’esultanza. Questo il commento: “Partita dura, vittoria speciale. Per te mio caro vecchio, grazie di tutto. Ti amo tantissimo!! 🙅‍♂️💪“.