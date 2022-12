FOTO – Lautaro Martinez si gode la famiglia: «Condividere qualche ora insieme…»

Lautaro Martinez si gode qualche ora di relax insieme alla sua famiglia direttamente dal Qatar, dove l’Argentina sfiderà l’Olanda venerdì 9 dicembre agli ottavi di finale.

IN FAMIGLIA – Lautaro Martinez sfrutta ogni momento per passarlo in compagnia di sua moglie Agustina e della figlia Nina. Questo il messaggio pubblicato dalla moglie su Instagram: «Condividere qualche ora insieme, carichi di energia, fermarci ad osservare quanto sei un papà e un compagno bravo. Non riesco ad immaginare i nostri giorni senza di te. Ti amo, e saremo sempre con te!». Di seguito il post pubblicato dalla moglie dell’attaccante argentino.

Fonte: Instagram Agus Gandolfo