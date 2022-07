FOTO – Lautaro Martinez si allena a Ibiza prima del ritiro con l’Inter

Lautaro Martinez non si ferma neanche in vacanza in Spagna, a Ibiza, dove continua ad allenarsi prima del rientro ad Appiano Gentile, in vista della nuova stagione.

ALLENAMENTO – Lautaro Martinez si gode le vacanze a Ibiza ma si tiene comunque in forma in vista del rientro ad Appiano Gentile con l’Inter, dove ritroverà mister Simone Inzaghi e compagni, ma soprattutto l’amico Romelu Lukaku.

Di seguito il post pubblicato sui social dall’attaccante argentino