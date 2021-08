FOTO – Lautaro Martinez: «Sempre un orgoglio rappresentare l’Argentina»

Lautaro Martinez torna a indossare la maglia dell’Argentina dopo il trionfo in Copa America. L’attaccante dell’Inter, reduce dalla vittoria contro il Verona in Serie A, condita dalla prima rete stagionale, sventola tutto il suo orgoglio albiceleste su Instagram

ORGOGLIO – Lautaro Martinez torna a indossare la maglia dell’Argentina dopo il trionfo in finale di Copa America contro il Brasile. Proprio la Nazionale di Neymar sarà una delle avversarie in questo trittico di sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Le altre due saranno Venezuela, che sarà la prima sfida e Bolivia, che invece sarà l’ultima. L’attaccante dell’Inter, su Instagram, sventola il suo orgoglio argentino: “Siamo già in Venezuela. È sempre un orgoglio tornare a rappresentare ancora una volta il mio Paese”.

