FOTO – Lautaro Martinez cosa ruberebbe a Thuram? La risposta lo fa ‘arrabbiare’

Lautaro Martinez non ha dubbi su cosa “rubare” ai migliori attaccanti del mondo. Intervistato da DAZN, il capitano dell’Inter ha svelato le caratteristiche che vorrebbe avere dai suoi colleghi di reparto. Ma a far divertire i tifosi nerazzurri è stata soprattutto la risposta data su Marcus Thuram.

COSA RUBEREBBE – Alla domanda su cosa ruberebbe al compagno di squadra, Lautaro Martinez ha spiazzato tutti: “Il suo sorriso”. Un’affermazione che ha subito scatenato la reazione ironica del francese, il quale, divertito ma “infastidito” in modo scherzoso, ha replicato: “Il mio sorriso… Ma daiiii!”, mostrando tutta la sua incredulità per la scelta del numero 10 interista. Ora, però, testa al campionato: con il sorriso – quello di Marcus Thuram -, e la fame di vittoria di Lautaro Martinez, l’Inter vuole continuare a sognare in grande.

Thuram risponde “arrabbiato”: siparietto sui social