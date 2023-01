FOTO – Lautaro Martinez rincara la dose: «Ci hanno fermato! Pedalare»

Lautaro Martinez dopo essersi espresso chiaramente sull’errore grave di Sacchi in occasione dell’1-3 nerazzurro di Acerbi sul campo del Monza(vedi articolo), rincara la dose su Instagram sottolineando come il tentativo di rimonta nerazzurra sia stato fermato. Di seguito le sue parole

FURIOSO – Lautaro Martinez è una furia al termine di Monza-Inter, partita terminata sul 2-2 ma che ha visto un chiaro errore dell’arbitro Sacchi che ferma inspiegabilmente il gioco nel momento in cui Francesca Acerbi insacca l’1-3 (vedi articolo): “Volevamo vincere per continuare ad accorciare. Ci hanno fermato. Testa bassa e pedalare insieme come squadra nella stessa direzione”, afferma l’argentino su Instagram.

Uno sfogo ma anche una presa di coscienza su ciò che l’Inter ha da fare.