FOTO – Lautaro Martinez, primo giorno all’Inter con un ritrovo speciale!

Come stiamo raccontando da stamattina presto (ma non solo), Lautaro Martinez oggi ha fatto ritorno ad Appiano Gentile. Per lui primo allenamento all’Inter e arriva anche un ritrovo tanto atteso.

RIENTRO COMPLETO – Stamattina, Lautaro Martinez ha svolto il primo allenamento della nuova stagione con l’Inter. Oggi primo giorno di lavoro ad Appiano Gentile, in attesa sia di poter rientrare in campo (non sarà di certo domani nell’amichevole contro l’Al-Ittihad, troppo presto) sia di rinnovare il contratto. Il capitano completa il programma dei rientri: era l’ultimo reduce dagli impegni con le nazionali, fra Europei e Copa América.

Lautaro Martinez ricompone la coppia Inter: il grande ritrovo

IL DUO CHE RIPRENDE – Ad attendere il capitano al BPER Training Centre c’era ovviamente anche Marcus Thuram, che a sua volta la settimana scorsa si è unito all’Inter tagliandosi le vacanze di qualche giorno. La coppia d’attacco titolare, sia della scorsa stagione sia di questa, è pronta a ricomporsi e chissà che non possa essere già fra undici giorni contro il Genoa. Un duo che nel 2023-2024 ha realizzato 42 gol complessivi: 27 Lautaro Martinez e 15 Thuram, ovviamente i due migliori marcatori nella corsa alla vittoria di Serie A e Supercoppa Italiana. Nella foto pubblicata sui social del club, si mostra il ritrovo piuttosto divertito dei compagni di reparto. Con Thuram che, peraltro, oggi compie 27 anni.