FOTO – Lautaro Martinez premiato da Zhang: «Bentornato, Campione del Mondo!»

Lautaro Martinez è stato accolto da San Siro e dal presidente interista Steven Zhang dopo la vittoria della Coppa del Mondo. L’argentino è stato premiato prima del fischio d’inizio di Inter-Napoli. Di seguito il tweet pubblicato dal club

GRANDE ACCOGLIENZA – Lautaro Martinez, fresco Campione del Mondo con l’Argentina, è stato accolto come si deve dal pubblico di San Siro, numerosissimo per Inter-Napoli, e ovviamente da Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ha premiato il numero 10 interista: “Bentornato a casa, Campione del Mondo! Il Presidente Steven Zhang premia Lautaro Martínez per la vittoria della Coppa del Mondo”.

Bentornato a casa, Campione del Mondo! 🖤💙🥇🇦🇷⁰

Il Presidente Steven Zhang premia Lautaro Martínez per la vittoria della #FIFAWorldCup 👏#ForzaInter #Qatar2022 pic.twitter.com/79birXCHOa — Inter (@Inter) January 4, 2023

Un’accoglienza da Campione, com’è giusto che sia.