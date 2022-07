FOTO − Lautaro Martinez posa con Maluma: accoppiata ‘fùtbol bailado’

Lautaro Martinez si trova in vacanza ad Ibizia e venerdì rientrerà a Milano per iniziare il ritiro pre-campionato con l’Inter. Intanto incontra e posa in foto con la star latino-americana, Maluma

CALCIO E MUSICA − Da un asso del pallone ad uno della musica con in comune la discendenza latino-americana: Lautaro Martinez più Maluma. L’attaccante argentino, che venerdì rientrerà ad Appiano Gentile per iniziare il ritiro pre-campionato con l’Inter, ha posato da Ibiza con il noto cantante colombiano. Il Toro ha consegnato all’artista la sua maglia numero dieci dell’Inter.