FOTO – Lautaro Martinez, parla la moglie: «Che gioia vederti realizzare questo sogno!»

Lautaro Martinez dopo aver concluso il 2022 con l’Inter, è pronto a realizzare il suo sogno di giocare il Mondiale con l’Argentina. Parla la moglie dell’attaccante attraverso un post pubblicato su Instagram.

AL MONDIALE – Lautaro Martinez chiude al meglio l’anno solare con l’Inter con la vittoria per 2-3 contro l’Atalanta. Ora l’attaccante argentino è pronto a volare in Qatar per il Mondiale con la sua Nazionale. Decisivo il supporto e il sostegno della sua famiglia, in particolare di sua moglie Agustina Gandolfo, che con un post pubblicato su Instagram ha aggiunto: «È arrivato il giorno. Mi esplode il cuore guardandoti realizzare questo sogno, perché sono partecipe e testimone del tuo sforzo. Ci vediamo tra pochi giorni, ti sosterremo, come sempre ovunque! Sei il nostro orgoglio».

Di seguito il post pubblicato su Instagram