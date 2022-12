FOTO – Lautaro Martinez: «Orgoglio gigante! Tutti uniti per quel sogno»

Lautaro Martinez alla vigilia di Argentina-Francia, finale Mondiale, sente l’emozione e l’orgoglio di poter rappresentare il suo Paese nell’appuntamento sportivo più ambito e importante. L’attaccante dell’Inter, che quasi certamente non sarà titolare, su Instagram ringrazia la sua gente e incita la squadra

ORGOGLIO – Lautaro Martinez vive con grande emozione la vigilia di Argentina-Francia, sua prima finale Mondiale: “Giocare una finale del mondo difendendo questo paese dentro il campo è il sogno massimo dei 47 milioni di argentini. Eccoci qui tutti uniti all’ultimo allenamento di questo mondiale, di un processo di tanto sacrificio, di tanto lavoro. Oggi sento un orgoglio gigante per tutto quello che abbiamo ottenuto in questi anni rappresentando il nostro paese.

Con il sostegno di tutti voi, dei nostri cari, della nostra gente otteniamo cose molto importanti per l’Argentina e vogliamo di più. Domani tutti uniti per quel sogno tanto combattuto.

GRAZIE ARGENTINA

Così Lautaro Martinez alla vigilia della finalissima. Anche l’Inter è con lui.