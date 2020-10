FOTO – Lautaro Martinez: “Nuove scarpe da calcio, disegno speciale”

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez è sceso in campo ieri in Inter-Borussia Monchengladbach con un paio di scarpe da calcio nuove. La “notizia” è che è stato lo stesso attaccante argentino a disegnarle, come annunciato sul suo account ufficiale Instagram.

DESIGNER – Ecco l’annuncio di Lautaro Martinez via Instagram: “Queste sono le mie nuove scarpe da calcio, che ho disegnato assieme a Nike. In questo disegno speciale porto tutte le iniziali della mia famiglia”.