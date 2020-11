FOTO – Lautaro Martinez non vede l’ora: “Argentina, manca poco”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Lautaro Martinez, partito con l’Argentina dopo aver ritrovato il gol con la maglia dell’Inter, non vede l’ora di indossare la maglia della sua Nazionale. La situazione del calciatore però al momento è abbastanza delicata, visto il fastidio muscolare accusato in allenamento (vedi QUI).

ARGENTINA – Lautaro Martinez ha voglia di indossare la maglia dell’Argentina e non vede l’ora, lo dimostra il post pubblicato su Instagram: “Manca poco!”. Il calciatore però, dovrà stare attento a non forzare troppo il muscolo, dato che di recente avrebbe accusato un problema muscolare in allenamento proprio con la maglia dell’Argentina. Il calciatore resta in dubbio in vista della sfida contro il Paraguay. Di seguito il post pubblicato nei social.