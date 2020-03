FOTO – Lautaro Martinez non si ferma: “Allenamento pomeridiano!”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, continua ad allenarsi in regime di quarantena a causa dell’emergenza coronavirus. L’attaccante argentino, su “Instagram”, si mostra durante la sua sessione di allenamento.

ALLENAMENTO – Il campionato di Serie A è fermo ma i calciatori, in quarantena, continuano gli allenamenti in solitaria ed in quarantena. Non fa eccezione Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, che, sul suo profilo di Instagram, mostra una foto in cui è dedito a svolgere degli esercizi. Ecco il suo messaggio: “Dopo l’allenamento nel pomeriggio proseguimento della quarantena a casa”