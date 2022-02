FOTO – Lautaro Martínez: «Nei momenti più duri servono gli attributi»

Non è un periodo facile per gli attaccanti dell’Inter. I terminali offensivi faticano infatti a trovare il gol, su tutti, Lautaro Martínez. L’argentino nel 2022 ha segnato solo in Supercoppa italiana contro la Juventus su rigore e non timbra dal 17 dicembre scorso a Salerno.

STORIA – L’Inter ha bisogno di ritrovare i gol di Lautaro Martínez. Il terminale offensivo dei nerazzurri infatti sembra essersi inceppato ma l’argentino deve tornare quello di inizio stagione. Il gol gli manca da tanto, troppo tempo, ma su Instagram il Toro ci tiene a precisare una cosa.

Una foto in bianco e nero con il Toro che urla. A seguito una brevissima didascalia in spagnolo che, tradotta non letteralmente, potrebbe significare che nel momento più duro c’è bisogno di tirare fuori gli attributi. Lautaro Martínez ha voglia di reagire e riprendersi l’Inter e tutti i suoi tifosi. E domenica c’è il Sassuolo per farlo.