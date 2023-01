FOTO – Lautaro Martinez mostra il numero aggiornato: «Buongiorno interisti!»

Lautaro Martinez ha chiuso il trionfo nello 0-3 del derby Milan-Inter di mercoledì, con lo splendido gol al 78′ che ha completato la vittoria nella Supercoppa Italiana. Oggi, via Instagram, l’attaccante argentino festeggia ancora.

FESTA IN CASA – Non finiscono i legittimi festeggiamenti dell’Inter per il trionfo nella Supercoppa Italiana. Stamattina Lautaro Martinez, arrivato al settimo trofeo in due anni (quattro con l’Inter e tre con l’Argentina), ha voluto ricordare di nuovo lo 0-3 al Milan di Riyad. Lo ha fatto evidenziando l’aggiornamento nel numero delle vittorie in Supercoppa Italiana, che da mercoledì sono sette (vedi albo d’oro).

“Buongiorno interisti”, ha scritto Lautaro Martinez in una storia sul suo account Instagram, con la foto che mostra in grande il numero 7. Per lui adesso ci sarà da pensare al prossimo impegno in Serie A, Inter-Empoli lunedì alle ore 20.45 al Meazza.