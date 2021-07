FOTO – Lautaro Martinez, lode a Messi: «Tutto ciò che volevamo vedere!»

Lautaro Martinez si è laureato Campione d’America con la maglia della sua Argentina. Il numero 10 dell’Inter, su Instagram, rende onore a Lionel Messi con un messaggio di profonda stima. Di seguito le sue parole

STIMA – Lautaro Martinez ha trionfato in Copa America battendo il Brasile in finale al Maracanà. Un epilogo a dir poco epico per l’Argentina, che ha alzato la Coppa in casa dei rivali di sempre. Il numero 10 dell’Inter, su Instagram, rende onore al compagno e capitano Lionel Messi con un messaggio di profonda ammirazione e stima: “Felice di aver contribuito, aiutato e visto ciò che tutti noi argentini volevamo vedere. Tu che alzi la Coppa”.

