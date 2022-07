FOTO − Lautaro Martinez al lavoro! Lukaku non vede l’ora di riabbracciarlo

Lautaro Martinez e Lukaku stanno finalmente per ritornare insieme all’Inter. La grande coppia gol nerazzurra è pronta a guidare la Beneamata verso grandi successi. Big Rom non vedo l’ora di riabbracciarlo

NON VEDE L’ORA − Lukaku-Lautaro Martinez is coming! Il duo dell’Inter tra qualche giorno riprenderà nuovamente a pedalare insieme verso nuovi grandi traguardi. Il belga è diventato da poche ore un nuovo giocatore dell’Inter, ritorno che ha voluto a tutti i costi anche per riabbracciare il partner argentino. Intanto, il Toro in attesa di ritornare al lavoro ad Appiano Gentile si allena in vacanza ad Ibiza (vedi articolo). Lukaku ha commentato il post Instagram del compagno con tanto di sveglia. La premiata sta per ritornare.