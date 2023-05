FOTO – Lautaro Martinez in top 3, l’Inter fa sentire il sostegno

Oltre a Nicolò Barella, anche Lautaro Martinez – tra i giocatori dell’Inter – è in lizza per un prestigioso premio individuale (vedi articolo). E il club nerazzurro non fa mancare il suo sostegno.

TOP TRE – Come Nicolò Barella per il centrocampo, anche Lautaro Martinez è in lizza per un prestigioso premio individuale. Ovvero quello di miglior attaccante della Serie A 2022-2023, che dovrà contendersi con Rafael Leao del Milan e Victor Osimhen del Napoli campione d’Italia. Dal canto suo, l’Inter – attraverso Twitter – non fa mancare il suo sostegno al Toro: “Noi abbiamo già votato. E voi cosa aspettate?”.

Noi abbiamo già votato 🐂

E voi cosa aspettate? 👇 https://t.co/Q9m7oCLNgM — Inter (@Inter) May 31, 2023

Questo il post del club nerazzurro su Twitter.