FOTO – Lautaro Martinez: “Inter-Bologna, vittoria meritata. Ora…”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez esultanza Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha celebrato la vittoria di ieri sera sul Bologna con un post pubblicato su Instagram

POST – Lautaro Martinez pensa già al prossimo impegno, la partita decisiva in Champions League, Inter-Shakhtar Donetsk. Questo il suo contenuto, postato pochi minuti fa, su Instagram per parlare della vittoria in Inter-Bologna. “Vittoria meritata in casa. Ora testa in @championsleague. #ForzaInter ⚫️🔵”.