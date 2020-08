FOTO – Lautaro Martinez, l’esultanza al termine di Inter-Bayer Leverkusen

Lautaro Martinez è autore di una prova molto positiva in Inter-Bayer Leverkusen. Ecco la sua gioia per l’approdo in semifinale di Europa League, al termine della gara.

AVANTI! – Lautaro Martinez non ha lasciato un segno diretto in Inter-Bayer Leverkusen. Un’altra prova di grande sostanza per l’argentino, sebbene non abbia trovato la via del gol. È tuttavia chiave il suo ruolo nel gol che ha sbloccato la gara. Un suo colpo di tacco serve Ashley Young, che lancia poi in area il pallone che arriverà sui piedi di Nicolò Barella. Per Lautaro Martinez, 64 minuti in campo, prima della staffetta sudamericana con Alexis Sanchez. Una prova che sarà piaciuta molto ad Antonio Conte, che ne avrà apprezzato la costante intensità nel portare il primo pressing. Ci sarà invece tempo per il suo primo gol nella competizione di quest’anno: ora non resta che aspettare di conoscere la prossima avversaria dell’Inter. In lizza ci sono al momento Shakhtar Donetsk e Basilea, che si sfideranno domani alle ore 21. Al termine della partita contro il Bayer Leverkusen, il Toro regala la sua gioia per l’arrivo dell’Inter in semifinale di Europa League. Ecco il suo commento: “Avanti!! Bravi ragazzi. #ForzaInter ⚫️🔵 🙅‍♂️💪 @inter”.