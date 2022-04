FOTO – Lautaro Martinez in allenamento alla Pinetina prepara Inter-Roma

Lautaro Martinez oggi ha preso parte ovviamente all’allenamento odierno in preparazione di Inter-Roma, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2021-22.

IN ALLENAMENTO – Lautaro Martinez oggi si è ovviamente allenato con la squadra ad Appiano Gentile per preparare l’importantissimo match di sabato 23 aprile alle 18 contro la Roma di José Mourinho. Attraverso i social l’attaccante argentino ha pubblicato una foto che lo ritrae proprio in campo, con un messaggio importante: «Forza Inter!».

Il post pubblicato su Instagram da Lautaro Martinez.