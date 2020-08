FOTO – Lautaro Martinez, hacker in azione! Profilo...

FOTO – Lautaro Martinez, hacker in azione! Profilo “turco” e nuovo nome

Disavventura social per Lautaro Martinez che ha visto pochi minuti fa il proprio profilo Instagram hackerato da hacker di presunta nazionalità turca

HACKERATO – Irruzione da parte di hacker sul profilo Instagram di Lautaro Martinez. Alcuni attimi or sono, dei pirati informatici sono riusciti ad accedere nell’account di proprietà dell’attaccante dell’Inter cambiandogli il nome e pubblicando un post con foto raffigurante una bandiera turca. Il suo nuovo ora non è più Lautaro Martinez ma, come da screenshot allegato, Caner Bozdogan, anch’egli di presunta nazionalità turca, vista la bandierina accanto al suo nome.