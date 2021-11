FOTO – Lautaro Martinez guarda già oltre Sheriff-Inter: «Testa al derby!»

Lautaro Martinez è sceso in campo dal primo minuto nella vittoria dell’Inter contro lo Sheriff (vedi articolo). Sui propri social, l’attaccante argentino pensa già al prossimo match di campionato.

TORO – Tre punti fondamentali per il futuro europeo dell’Inter. Contro lo Sheriff, i nerazzurri vincono per 1-3 e si portano al secondo posto nel girone. Ma non c’è tempo per fermarsi a riposare. Lo sa bene Lautaro Martinez, che già guarda al prossimo impegno fondamentale da affrontare: “Vittoria importante. Ora testa al campionato. Arriva il derby”. Domenica l’Inter affronterà il Milan in Serie A, altra sfida da non sbagliare per non far scappare i rossoneri in classifica. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Lautaro Martinez