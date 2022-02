FOTO – Lautaro Martinez, gol e dedica speciale in Argentina-Colombia

Lautaro Martinez è stato decisivo anche questa notte in Argentina-Colombia terminata sul punteggio di 1-0 (vedi highlights). L’attaccante dell’Inter dopo il gol ha dedicato il gol alla figlia.

CON DEDICA – Lautaro Martinez anche ieri è andato in gol con la maglia dell’Argentina, decisivo per la vittoria contro la Colombia. Durante l’esultanza ha alzato la maglia mostrando una dedica per la figlia, festeggiando così il suo compleanno: «Altra vittoria dell’Argentina. Per te figlia mia, ti amo con tutta la mia anima. Buon compleanno!».

Di seguito il post pubblicato sui social con la dedica alla figlia