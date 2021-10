FOTO – Lautaro Martinez si gode il bottino pieno: «Più 3, forza Inter!»

Lautaro Martinez è partito titolare nella vittoria dell’Inter in trasferta contro l’Empoli (qui le pagelle). Sul proprio account Instagram, El Toro esulta per i tre punti ottenuti dai nerazzurri.

VITTORIA – Non ha trovato la via della rete e per uno come lui non è cosa da poco. Del resto gli attaccanti vivono per la palla che si infila in rete, ma Lautaro Martinez sa anche che quello che conta è la prestazione della squadra e questa sera l’Inter ha ottenuto i tre punti che servivano per ripartire dopo gli ultimi risultati negativi. Il bomber argentino, attraverso il proprio account Instagram, guarda al sodo e scrive: “Più 3, forza Inter”. Tra le tre foto scelte per il post, spicca quella dell’esultanza con Federico Dimarco, autore del secondo gol (vedi dichiarazioni). Di seguito il post dell’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Lautaro Martinez