FOTO – Lautaro Martinez già a casa Inter! È in buona compagnia

Lautaro Martinez si trova già a Milano per iniziare il recupero con l’Inter. Il Toro, che in Argentina si è scoperto infortunato, è apparso sui social in compagnia di un compagno.

IN COMPAGNIA – L’Inter potrà entrare a conoscenza dell’effettiva natura del problema occorso ai suoi due calciatori già nella giornata di domani. In tal senso, infatti, sia Lautaro Martinez che Dumfries si sottoporranno lunedì 24 marzo agli esami strumentali necessari per comprendere se dovranno saltare alcuni dei prossimi impegni dei meneghini. La squadra nerazzurra tornerà dalla sosta dovendo sfidare l’Udinese, una delle sorprese in positivo di questa stagione di Serie A. Ma a proposito del Toro, sui social si è già fatto vedere ad Appiano Gentile insieme al compagno di merende Marcus Thuram. Di seguito la foto apparsa su Instagram:

INFORTUNIO – Lautaro Martinez ha rimediato nei giorni scorsi un infortunio muscolare non proprio indifferente. Il calciatore, a pochi minuti dalla fine di Atalanta-Inter, ha cominciato a toccarsi il flessore ed è stato costretto a uscire prima della fine decretata dall’arbitro. Si pensava ci sarebbe stato bisogno solo di riposo, però partito per il ritiro della sua Argentina il giocatore ha dovuto subito fare ritorno a Milano. Nella giornata di ieri, ha peraltro parlato così.