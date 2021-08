FOTO – Lautaro Martinez: «Facciamo restare l’Inter il più alto possibile»

Quest’oggi si apre la nuova stagione di Serie A con l’Inter che sfida il Genoa alle 18:30 (vedi articolo). Lautaro Martinez non sarà della partita vista la squalifica raccolta nell’ultima giornata dello scorso campionato. Il toro però è pronto e carico per la nuova stagione con un solo obiettivo in testa.

DA SOGNO A REALTÀ – L’Inter apre la nuova stagione contro il Genoa. I rossoblù arrivano a San Siro con l’obiettivo di rovinare i piani dei nerazzurri di difendere lo Scudetto conquistato nell’anno passato. Lautaro Martinez si candida a protagonista e leader della squadra ma non ci sarà oggi a causa della squalifica da scontare rimediata nell’ultima giornata della stagione passata contro l’Udinese. Il toro ha pubblicato però un post che lo ritrae con la Coppa in mano e una didascalia molto lunga. Ecco il contenuto del post. «L’ anno scorso prima di iniziare il campionato sognavamo di finire cosi, alzando la coppa. Con tanto lavoro, con tanta umiltà, con tanti momenti di fatica, ma soprattutto con tanta responsabilità e voglia di vincere, lo abbiamo fatto. Oggi inizia un nuovo campionato, oggi inizia un altro percorso dove tutti dobbiamo essere uniti, noi giocatori, lo staff, i tifosi e tutta la gente che lavora intorno a noi, per un solo obiettivo: far rimanere l’Inter sempre più in alto possibile».

