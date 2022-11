FOTO – Lautaro Martinez esulta dopo la vittoria dell’Argentina: «Quello che volevamo!»

Lautaro Martinez, titolare in Argentina-Messico terminata sul punteggio di 2-0, al termine della partita ha esultato sui social con un messaggio di speranza in vista delle prossime sfide.

DOPO LA VITTORIA – Lautaro Martinez si gode la vittoria dell’Argentina contro il Messico per 2-0, e sui social manda un messaggio di speranza a tutti i suoi tifosi riguardo le prossime sfide: «Il risultato che volevamo. Ora tocca riposare e pensare a quello che succederà. Positivo! Mi fido di questo gruppo, di questa squadra». La prestazione dell’attaccante dell’Inter non è stata esaltante (vedi QUI la nostra pagella), ma resta un punto di riferimento per Lionel Scaloni. Di seguito il post pubblicato sui social.

Fonte: Pagina Instagram Lautaro Martinez