FOTO – Lautaro Martinez esplode di gioia: «Per tutti gli argentini! Campioni»

Lautaro Martinez è al settimo cielo dopo la conquista della Copa America contro il Brasile (vedi articolo). Il numero 10 dell’Inter su Instagram esulta e ringrazia. Di seguito le sue parole

GIOIA IMMENSA – Lautaro Martinez è Campione d’America dopo la vittoria in finale al Maracanà contro il Brasile di Neymar. Il numero 10 dell’Inter, che intanto lavora al rinnovo del contratto (vedi articolo), esplode di gioia su Instagram con un ringraziamento a tutto il popolo argentino: “Per tutti gli argentini, per tutte le persone che ci sostengono, per tutta la famiglia. Grazie per questa gioia, siamo Campioni d’America”. Lautaro aggiunge dunque alla sua bacheca personale un nuovo trofeo dopo la conquista dello scudetto.

