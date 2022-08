FOTO – Lautaro Martinez è contento: «Partita vinta! Sempre forza Inter»

Lautaro Martinez non è andato in gol nella prima uscita ufficiale contro il Lecce ma ha come sempre dato tutto per l’Inter. L’argentino, protagonista di un episodio controverso (vedi moviola), esprime felicità su Instagram

SANGUE CALDO – Lautaro Martinez è sempre pronto a dare tutto per la squadra anche se a volte per il troppo nervosismo rischia di auto sabotarsi. L’argentino è stato infatti protagonista di un episodio arbitrale controverso che lo ha visto vittima di uno scontro piuttosto duro con Baschirotto. Dopo l’iniziale e giustificata rabbia in campo, al rientro dagli spogliatoi il numero 10 nerazzurro si è chiarito con l’avversario com’è giusto che sia. Lautaro al termine della partita esalta la vittoria: “Partita vinta. Sempre Forza Inter”, scrive su Instagram.

Il suo motto preferito è sempre quello.