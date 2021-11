FOTO – Lautaro Martinez dopo il momento no, riparte con l’Argentina

Lautaro Martinez non segna da un mese e anche ieri in Uruguay-Argentina ha avuto una prestazione negativa (vedi articolo). Per il Toro allenamento in gruppo con la nazionale.

SUBITO IN CAMPO – L’Argentina è tornata nel centro sportivo di Ezeiza, all’indomani della vittoria di Montevideo per 0-1 sull’Uruguay. Subito allenamento per la Seleccion di Lionel Scaloni, che a mezzanotte e trenta della notte italiana fra martedì e mercoledì ospiterà il Brasile (già qualificato) a San Juan. Alla s ha partecipato anche Lautaro Martinez, in campo per poco più di un tempo ieri.

Il Toro, sul suo account ufficiale Instagram, in una storia ha postato una foto in allenamento con Joaquin Correa, Marcos Acuna e Guido Rodriguez.