FOTO – Lautaro Martinez conquista la finale: «Argentina, altro passo!»

Lautaro Martinez decisivo in Argentina-Colombia, conquista la finale di Copa América (contro il Brasile). Di seguito le sue parole pubblicate sui social al termine della semifinale.

IN FINALE – Lautaro Martinez al termine della partita vinta ai calci di rigore contro la Colombia, attraverso i social ha detto la sua, in vista della finale contro il Brasile: “Ancora un passo. Impressionante sforzo di tutti, grazie a tutti per il supporto per recuperare e preparare la finale”. Di seguito il post pubblicato sui social

