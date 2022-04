FOTO – Lautaro Martinez: «Concentrato per quello che sta per succedere!»

Lautaro Martinez è concentrato per questo finale di stagione con l’Inter e con grande grinta punta già alla prossima sfida di campionato contro il Bologna. Ecco il post social pubblicato dopo l’allenamento ad Appiano Gentile.

CONCENTRAZIONE – Lautaro Martinez è concentrato per quello che sta per succedere in questo finale di stagione, con la lotta scudetto in Serie A che entra sempre più nel vivo e una finale di Coppa Italia ancora tutto da vivere. Dopo l’allenamento di oggi ad Appiano Gentile, questo il messaggio social pubblicato dal centravanti argentino: «Concentrato su quello che sta per succedere!».

Di seguito il post pubblicato sui social da Lautaro Martinez.