FOTO – Lautaro Martinez ‘chiama’ la coppia per Bologna-Inter? L’esultanza

Lautaro Martinez sarà, per forza di cose, titolare in Bologna-Inter vista l’assenza di Dzeko, positivo venerdì al COVID-19. Con un post su Instagram l’attaccante sembra quasi chiamare la coppia d’attacco per giovedì.

DUO ARGENTINO? – Un’esultanza assieme a Joaquin Correa e il tag di ritorno all’Inter, che lo aveva citato con la stessa foto. Lautaro Martinez risponde al post della società sull’inizio del 2022 (vedi articolo) e sull’essere pronti al nuovo anno. Il 6 gennaio in Bologna-Inter il Toro sarà per forza titolare, visto che Edin Dzeko è positivo e salterà sia la partita del Dall’Ara sia quella con la Lazio di domenica 9. Con Correa?

Questo il post dell’attaccante da Instagram.