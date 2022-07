FOTO – Lautaro Martinez carico in vista del Lione: un solo motto in testa

Lautaro Martinez ha ritrovato l’amico e compagno Lukaku, grande protagonista in allenamento (vedi articolo), ed è pronto a dare inizio ufficialmente alla nuova stagione. Prima però c’è da affrontare il Lione nell’amichevole in programma domani a Cesera. L’argentino è carico

CARICA – Lautaro Martinez non sta nella pelle e dopo aver ritrovato Romelu Lukaku è pronto a dare inizio a una nuova stagione, possibilmente a suon di gol come quella precedente (il Toro ha fatto il suo record personale). Intanto la squadra di Simone Inzaghi lavora in vista dell’inizio del campionato ma anche dell’amichevole con il Lione in programma domani allo stadio “Manuzzi” di Cesena.

L’argentino è super carico e urla il suo motto preferito: “Forza Inter”.