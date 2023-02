FOTO – Lautaro Martinez capitano vero: «Inter, ora testa bassa e lavorare!»

Il pareggio sta ovviamente stretto a Lautaro Martinez, ‘nuovo’ capitano dell’Inter, che il giorno dopo il pareggio contro la Sampdoria attraverso un post pubblicato sui social ha alzato la voce.

PARLA IL CAPITANO – Lautaro Martinez si fa sentire, come un vero capitano, dopo il pareggio deludente dell’Inter in casa della Sampdoria. Di seguito il messaggio pubblicato sui social dall’attaccante argentino: «Si continua. Non è stato il risultato che cercavamo e che volevamo. Ora testa bassa e lavorare, è l’unico modo per crescere. Grazie a tutti i tifosi per il supporto di sempre. Forza Inter!».

Fonte: Pagina Instagram [Lautaro Martinez]