FOTO – Lautaro Martinez, arriva un nuovo premio dall’Inter!

Lautaro Martinez ha vissuto un gennaio da sogno e ha trascinato l’Inter in un momento complicato. Il club gli riconosce un premio con un post su X.

PREMIO – Solo in due partite di gennaio Lautaro Martinez non ha messo il suo personale timbro: Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana e Venezia in campionato. Nelle altre sei partite ha sempre segnato e l’Inter gli ha riconosciuto un importante premio per la conclusione del mese di gennaio. Il Toro ha fatto ben 8 gol in questi 31 giorni ed è ovviamente il capocannoniere della squadra di Simone Inzaghi in questo periodo. Ha trovato la sua migliore forma e lo ha fatto proprio nel momento del bisogno.

Lautaro Martinez chiamato alla continuità: il febbraio da incubo dell’Inter

IMPEGNI – L’Inter ha un calendario proibitivo nel mese di febbraio. Si inizia dal derby di domani con il Milan, si prosegue due volte con la Fiorentina, poi con Juventus, Genoa e Lazio prima dello scontro diretto con il Napoli ad inizio marzo. Serve il miglior Lautaro Martinez, che intanto a gennaio ha dato segnali piuttosto importanti.

Il capitano è stato scelto come giocatore del mese dell’Inter e non c’erano dubbi a riguardo. I gol e le prestazioni da leader hanno convinto, adesso Lautaro Martinez è chiamato alla continuità.