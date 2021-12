FOTO – La Serie A celebra il momento di forma di Calhanoglu: i numeri

Hakan Calhanoglu sta vivendo un periodo di forma strepitoso. Il turco è stato uno dei protagonisti dell’Inter in questa prima parte di stagione. La Serie A, attraverso i suoi social, celebra il momento del numero 20 nerazzurro

IN FORMA – Hakan Calhanoglu è certamente il calciatore più in forma dell’Inter in questo momento. Il turco, infatti, è reduce da una serie di prestazioni maiuscole condite, spesso, da gol o assist. Ultima, in ordine di tempo, la performance mostrata in Roma-Inter, conclusa con un gol ed un assist nello 0-3 finale. La Lega Serie A, attraverso i suoi canali social, ha voluto celebrare il momento del numero 20 nerazzurro, elencandone i numeri delle ultime 5 partite: 4 reti e due assist. Di seguito il post.