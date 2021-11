FOTO – La Serie A celebra i centrocampisti ‘corridori’: Brozovic in testa

La Serie A, attraverso il suo account Instagram, ha voluto celebrare i centrocampisti del campionato italiano che macinano più chilometri: in testa a questa speciale classifica Marcelo Brozovic

IN TESTA – La Lega Serie A, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, ha voluto celebrare i centrocampisti del massimo campionato italiano. Nella speciale classifica di chilometri percorsi in media ogni partita in testa c’è Marcelo Brozovic. Il mediano dell’Inter, infatti, percorre in media 11,48 km partita, più di tutti in Serie A. Seguono in classifica Barak dell’Hellas Verona, Cristante della Roma, Thorsby della Sampdoria e Rovella del Genoa. Di seguito il post