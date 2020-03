FOTO – La Gumina positivo al Covid-19: “Sto bene. Uniti ne usciremo!”

Antonino La Gumina, attaccante della Sampdoria, è uno dei calciatori della squadra blucerchiata ad essere risultato positivo al coronavirus. L’attaccante siciliano, attraverso il suo profilo di Instagram, ha voluto rassicurare i tifosi circa le sue condizioni di salute.

RASSICURAZIONI – Antonino La Gumina, attaccante della Sampdoria, ha voluto rassicurare i tifosi circa il suo stato di salute. Attraverso il suo account personale di Instagram, infatti ha lanciato questo messaggio: “Volevo ringraziare tutti per aver avuto un pensiero per me, io sto bene! Mi raccomando rimaniamo tutti a casa, uniti ne usciremo!!”