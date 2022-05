FOTO – La Croazia si congratula con Brozovic, miglior centrocampista

L’Inter di Simone Inzaghi si gioca lo scudetto all’ultimissima giornata domani contro la Sampdoria. Intanto, visto il premio di miglior centrocampista di Marcelo Brozovic, arrivano anche i complimenti della Croazia.

COMPLIMENTI – L‘Inter domani si affiderà, per battere la Sampdoria, a Marcelo Brozovic. Il croato è stato votato come miglior centrocampista della Serie A e a fare i compimenti, anche la sua nazionale, la Croazia.

Congratulations to the best @SerieA midfielder in 2021/2022… 🔝

🇭🇷 @brozocrypto 🇭🇷#Croatia international Marcelo Brozović wins the official award due to his brilliant performances in @Inter_en shirt! 👏#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/n6k5qAmQ8p

— HNS (@HNS_CFF) May 21, 2022