FOTO – La Croazia festeggia Brozovic: «Ti auguriamo di continuare a festeggiare!»

Marcelo Brozovic ha continuato a festeggiare il suo compleanno anche con la Nazionale (vedi QUI). Un messaggio di speranza da parte della Croazia anche in vista del Mondiale.

COMPLEANNO E MONDIALE – Brozovic ha compiuto trent’anni e ha festeggiato il suo compleanno, ovviamente, anche con la sua Croazia. Il centrocampista dell’Inter, difatti, si trova con la Nazionale in vista del Mondiale in Qatar, e proprio in riferimento a questo, sui canali Twitter la Croazia ha aggiunto: «Dopo la vittoria con l’Arabia Saudita, l’instancabile Marcelo Brozovic ha festeggiato il suo 30esimo compleanno insieme ai suoi compagni di squadra in Nazionale. Ti auguriamo di continuare a celebrare le vittorie “croate” al Mondiale dopo il tuo compleanno!».

🎂🎈🎁 Nakon ogleda sa Saudijskom Arabijom, svoj 3⃣0⃣. rođendan u društvu reprezentativnih suigrača proslavio je neumorni Marcelo Brozović – želimo mu da poslije rođendana nastavi slaviti hrvatske pobjede na #WorldCup! #Obitelj #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/F4ye6cunO9 — HNS (@HNS_CFF) November 16, 2022

Fonte: Canale Twitter [Croazia]