FOTO – L’ottimismo di Sensi (e di tutta l’Inter): sarà la sua stagione?

Sensi Inter-Udinese

Stefano Sensi ha pubblicato alcune foto sui social che lo ritraggono in azione nell’allenamento congiunto di ieri contro la Carrarese. L’ex Sassuolo sta tornando in condizione in questo pre campionato. Conte si attende molto da lui dopo un’annata complessa. Sensi trasuda ottimismo, i tifosi sperano che sia la sua stagione

DITA INCROCIATE – Stefano Sensi è tornato a disegnare calcio sui campi di Appiano Gentile. Il suo rientro sul finale di stagione è stato gestito da Antonio Conte col massimo del pragmatismo. L’obiettivo è la sfida con la Fiorentina di sabato prossimo. L’ex Sassuolo, nel frattempo, lavora e sprizza ottimismo: “Always positive (Sempre positivo)” scrive l’ex Sassuolo sotto alcune foto che lo ritraggono in azione contro la Carrarese. I tifosi (e tutta l’Inter) sperano in un suo ritorno di fiamma.