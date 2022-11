FOTO – Kamate festeggia la vittoria dell’Inter Primavera contro l’Udinese

Issiaka Kamate ieri è entrato nel secondo tempo di Inter-Udinese di Primavera 1. Il centrocampista francese non ha offerto una buona prestazione – qui le pagelle – e da un po’ di tempo appare sottotono.

BUON FINALE – Issiaka Kamate non può che essere contento della vittoria dell’Inter Primavera contro l‘Udinese. I ragazzi di Chivu si sono assicurati i tre punti grazie a una prodezza di Francesco Pio Esposito, entrato nella ripresa cosi come il centrocampista francese. Kamate, però, non ha lasciato il segno, e anzi non ha offerto una buona prestazione. Il giocatore nerazzurro ha comunque festeggiato la vittoria con una storia su Instagram, che lo raffigura in compagnia del match winner Esposito.

Ecco la foto postata dal centrocampista francese su Instagram.